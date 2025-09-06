Zaccagni: "Mercato bloccato? Vogliamo giocarci le nostre carte e riportare i tifosi a gioire"

Strabiliante vittoria per la Nazionale Italiana guidata dal ct Gennaro Gattuso, infatti, l'incontro di ieri contro l'Estonia è terminato 5-0 per gli azzurri, che lunedì 8 settembre alle ore 20:45 affronteranno Israele. In seguito al trionfo, l'attaccante Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni a Dribbling riguardanti la Nazionale e la sua Lazio.

Mattia Zaccagni a Dribbling

Sulla vittoria dell'Italia contro l'Estonia

Eravamo alla ricerca di questo atteggiamento che ci aveva chiesto il mister in questi giorni e penso che l'abbiamo riportato alla grande in campo ed è stato anche contagioso.

Sul mister Gennaro Gattuso

Lui ci ha dato la sveglia, la fiducia, la carica. Lui ci ha dato molti schiaffi tra virgolette e ci ha dato questa carica, questo entusiasmo che l'ha contraddistinto da giocatore e noi l'abbiamo subito percepito e l'abbiamo portato in campo. Il mister ci lascia molto liberi di interpretare il ruolo e la cosa che ci ha chiesto il mister era l'intensità e l'approccio alla gara, che c'è stato sicuramente.

Su Maurizio Sarri

Il mister ha portato tanto entusiasmo perché sappiamo quello che è stato e quello che è. La sua impronta ben precisa ha riacceso la gioia nei tifosi anche se abbiamo avuto problemi nel mercato, abbiamo preso tutto questo come una sfida e abbiamo cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno e vogliamo giocarci le nostre carte.

Se crede di restare alla Lazio a vita