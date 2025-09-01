La Lazio sbarca gratis su Sportitalia, ecco la novità

La Lazio continua a rafforzare la sua presenza mediatica e digitale con una nuova iniziativa a favore dei tifosi. È stata infatti annunciata una collaborazione con Sportitalia, che consentirà di accedere gratuitamente al canale ufficiale biancoceleste attraverso l’app o il portale della nota emittente sportiva.

Una partnership a misura di tifoso

Grazie a questo accordo, i sostenitori della Lazio avranno la possibilità di restare costantemente aggiornati su tutte le novità della squadra, dagli allenamenti alle interviste esclusive, passando per i contenuti speciali dedicati ai protagonisti del club. L’accesso gratuito rappresenta un segnale di apertura importante verso una tifoseria sempre più connessa e desiderosa di vivere il mondo biancoceleste a 360 gradi.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball



L’annuncio ufficiale

Ad annunciare questa novità è stato Michele Criscitiello, volto noto di Sportitalia, durante il live dell’ultimo giorno di mercato. La sinergia tra il club e l’emittente conferma come la comunicazione sportiva stia evolvendo verso piattaforme accessibili a tutti, con l’obiettivo di unire passione e tecnologia. Per i tifosi laziali si apre così un nuovo canale diretto con la propria squadra, pronto a rafforzare il legame tra campo e spalti virtuali.