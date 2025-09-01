Ufficiale la lista Serie A della Lazio: ecco gli esclusi
Sarri ha scelto i suoi uomini
La S.S. Lazio comunica i giocatori inseriti nella lista Lega Serie A.
3 Pellegrini
4 Patric
5 Vecino
6 Rovella
7 Dele-Bashiru
8 Guendouzi
9 Pedro
10 Zaccagni
11 Castellanos
13 Romagnoli
14 Noslin
17 Nuno Tavares
18 Isaksen
19 Dia
22 Cancellieri
23 Hysaj
29 Lazzari
32 Cataldi
34 Gila
35 Mandas
55 Furlanetto
77 Marusic
94 Provedel
In aggiunta potranno essere impiegati, senza alcuna limitazione, i calciatori Under 22 come Provstgaard e Belahyane.
Dall'elenco non risultano quindi Gigot e Basic.