Lazio, il Comandante dovrà rinunciare al treno Nuno Tavares: ecco la ragione

Una breve sosta per la Nazionale e poi le aquile dovranno tornare in campo e lottare fino al 90° per tentare di portarsi la vittoria a casa ed i 3 punti necessari per iniziare a scalare la classifica. Il 14 settembre alle ore 18:00 è in programma Sassuolo-Lazio, il 21 settembre alle 12:30 si disputerà il derby della capitale e il 29 alle 20:45 la rosa biancoceleste affronterà il Genoa al Luigi Ferraris. Poco meno di due settimane per prepararsi ai tre incontri ma fortunatamente il Comandante è riuscito a recuperare l'esterno Gustav Isaksen e il difensore centrale Alessio Romagnoli, appena rientrati in gruppo, e presto dovrebbero aggiungersi anche Vecino, che dovrebbe rientrare nella lista dei convocati in tempo per il primo match, e Patric, i cui tempi di recupero sono ancora incerti. Tuttavia, oltre all'ex Inter e al numero 4, in questi giorni di preparazione il mister Maurizio Sarri dovrà rinunciare anche al terzino Nuno Tavares.

Nuno Tavares, la convocazione dal Portogallo

Non soltanto Zaccagni, Rovella, Mandas e Dia sono stati convocati dalle rispettive Nazionali, la chiamata è arrivata anche per Nuno Tavares, infatti, il ritiro del terzino del Manchester United Diogo Dalot ha portato il ct Roberto Martinez a correre ai ripari e trovare un sostituto valido, soprattutto dato che sabato 6 settembre alle ore 18:00 è in programma la qualificazione per il Mondiale con l'Armenia e martedì 9 alle ore 20:45 contro l'Ungheria. C'è anche una buona notizia per il Comandante, infatti, in seguito ad un piccolo problema all'adduttore, Adam Marusic è stato liberato dal Montenegro e si allenerà insieme al resto della rosa.

Nella pagina successiva le dichiarazioni del mister Maurizio Sarri sul terzino Nuno Tavares