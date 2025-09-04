Lazio, Lorenzo Insigne potrebbe vestire la maglia biancoceleste: le condizioni

La rosa biancoceleste ha bisogno di qualche nuovo innesto che arrivi a rafforzare i vari reparti, infatti, nonostante la strabiliante vittoria in casa contro l'Hellas Verona, il match disputato contro il Como ha evidenziato molti punti critici nella squadra e, con la campagna acquisti bloccata in estate a causa dei tre parametri FIGC non rispettati, l'unica speranza rimane la fase di calciomercato invernale. La questione del blocco non è ancora risolta, tuttavia, il mirino della Lazio è da tempo fermo su Lorenzo Insigne, attaccante al momento svincolato e che è già stato guidato dal Comandante ai tempi del Napoli.

Lorenzo Insigne-Lazio: le condizioni per l'arrivo

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, se il mercato sarà sbloccato totalmente entro fine novembre allora il club biancoceleste potrà tesserare l'attaccante già a dicembre, tuttavia, nel caso in cui arrivi la via libera soltanto parziale bisognerà attendere fino al 2 gennaio e la cessione di un calciatore alla stessa cifra per far indossare a Lorenzo Insigne la maglia delle aquile. Fortunatamente la pista Parma, che sembrava l'unica reale in questi mesi, si è chiusa, infatti, l'Amministratore Delegato Cherubini ha dichiarato che “l'attacco è a posto così”, perciò al momento il futuro del calciatore sembra essere nella Lazio.

