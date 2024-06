EURO2024 | L'Olanda batte nel finale la Polonia, ad Amburgo termina 1-2

Si è appena conclusa al Volksparkstadion di Amburgo la prima partita valida per il gruppo D: l'Olanda ha sconfitto la Polonia 1-2 grazie al gol di Weghorst all'83°.

La partita

Parte forte la Polonia che dopo 16' sblocca il risultato grazie al gol di Adam Buksa che sugli sviluppi da corner, specialità della Nazionale polacca, ha trovato l'incornata vincente anticipando l'esterno interista, Denzel Dumfries. Gli olandesi però non si perdono d'animo e dopo 13 minuti arriva il gol del pareggio di Cody Gakpo, attaccante del Liverpool, con un tiro deviato dal limite dell'area. Per arrivare al gol vittoria servirà attendere lo scadere gli ultimi seicento secondi quando all'83° al primo pallone toccato, appena subentrato, da Weghorst con una girata fulmina Szczesny.

L'Olanda è dunque momentaneamente prima nel girone e attende la partita di domani sera alle 21.00 tra Francia e Austria per decretare la classifica provvisoria del girone dopo la prima giornata di gare.

Depositphotos

La classifica del Girone D

Olanda: 3 punti

Francia*: 0 punti

Austria*: 0 punti

Polonia: 0 punti

[*]: Una partita in meno

Le altre partite in programma oggi di EURO2024

Il programma degli Europei di oggi non termina qui, infatti alle 18.00 è in programma Slovenia-Danimarca alla Stoccarda Arena di Stoccarda mentre stasera chiuderà la domenica calcistica il big match tra Serbia e Inghilterra in programma alle ore 21.00 alla Schalke Arena. Il match è finito sotto i riflettori ancor prima di iniziare per motivi di ordine pubblico. La gara sarà arbitrata dal fischietto italiano Daniele Orsato alle sue ultime apparizioni prima di appendere gli scarpini al chiodo.