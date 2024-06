Hysaj dopo Italia-Albania : "Gli azzurri giocano bene e hanno qualità, arriveranno lontano"

Ieri sera l'Italia ha fatto il suo esordio a Euro 2024, vincendo 2-1 contro l'Albania grazie alle reti degli interisti Bastoni e Barella. Tra i biancocelesti coinvolti, Mattia Zaccagni è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, mentre Elseid Hysaj, tra le fila delle aquile albanesi, ha giocato per tutta la durata della partita.

Hysaj commenta la sconfitta della sua Nazionale

Proprio il laterale albanese, approdato alla Lazio nel 2021, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per commentare il match contro la Nazionale azzurra. Di seguito le sue parole:

"Gruppo forte e di qualità, possono contare su giocatori che fanno la differenza"