Chi è Calvin Stengs, obiettivo della Lazio per la trequarti

Con le partenze di Felipe Anderson e Luis Alberto il tasso tecnico della Lazio ha perso i pochi fari che contraddistinguevano la rosa, con il solo Zaccagni che al momento rappresenta una pedina sopra la media dal punto di vista balistico. Fondamentale questa sessione di calciomercato per provare a riportare in alto il livello offensivo della rosa biancoceleste, iniziando da subito sostituendo almeno numericamente i due partenti ormai lontani da Roma. Come emerso nelle ultime ore dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Lazio sarebbe orientata a portare a Roma Calvin Stengs, per il quale la trattativa potrebbe essere chiusa per una cifra attorno ai dodici milioni più bonus, per un calciatore che nell’ultima stagione si è messo in mostra tra le fila del Feyenoord di Arne Slot.

Gli inizi

Il trequartista classe 98’ cresce nelle giovanili dell’AZ Alkmaar, per poi essere acquistato a Luglio 2021 dal Nizza, dove in Ligue 1 raccoglie un gol e un assist in ventiquattro presenze. Nel corso della successiva estate si trasferisce in Belgio con la formula del prestito, ceduto a titolo temporaneo all’Anversa, dove mette a referto un gol e quattro assist in ventuno presenze. Dopo aver fatto ritorno a Nizza, sul finale dello scorso luglio torna in Olanda, acquistato per sei milioni di euro dal Feyenoord di Arne Slot, dove i numeri iniziano ad essere maggiormente significativi, con sei gol e dodici assist in ventinove presenze complessive in Eredivisie.

Il profilo

Coinvolto da titolare in entrambe le sfide che hanno visto opposte Feyenoord e Lazio nell’ultima Champions League, Calvin Stengs agisce da ala destra a piede invertito, rappresentando una risorsa rapida e di qualità sulla trequarti. Abilità sull’esterno, abbinata alla capacità di creare spazio attorno all’area anche duettando assieme a Gimenez, facilitando la costruzione dell’azione da parte del centrocampo, offrendo all'attaccante una continua opportunità per duettare nello stretto. Nel corso dell’ultima stagione Slot ha spostato Stengs a ridosso della porta avversaria e intorno all’area offensiva, per una situazione di gioco che lo ha visto più offensivo rispetto alle stagioni precedenti. Nei meccanismi offensivi del Feyenoord fondamentale l’asse tra lui, Timber e Geertruida, con Stengs spesso coinvolto nel tagliare dall’esterno e nel trovare passaggi decisivi da porzioni più centrali di campo.

Quella appena terminata rappresenta la miglior stagione della carriera dell’esterno olandese, mai così a fuoco sotto il profilo delle statistiche, decisivo per le sorti di una squadra che ha concluso al secondo posto in classifica la propria stagione, a sette punti dal PSV campione d’Olanda, blindando un’altra qualificazione in Champions League. Secondo per numero di assist nella scorsa Eredivisie, dietro solo a Luuk de Jong, Stengs potrebbe portare a Roma dinamismo e qualità, per delle caratteristiche di qui oggi la Lazio è gravemente orfana.