Stadio Flaminio | Il Sindaco Gualtieri: "La Lazio ha annunciato la presentazione del progetto…"

L'altro “cantiere” da tenere monitorato oltre la costruzione della rosa da affidare a Mister Baroni per la stagione 2024/25 è la questione legata allo Stadio Flaminio che ha fatto tanto dibattere e discutere negli ultimi mesi e settimane nell'etere romano.

Lo Stadio Flaminio e la Lazio

L'ultimo capitolo di quella che si preannuncia essere una lunga saga ha visto un incontro coordinato al Campidoglio tra Claudio Lotito, il Sindaco Gualtieri e gli Assessori ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda (Alessandro Onorato) e l'Assessore all'Urbanistica (Maurizio Veloccia. L'incontro è servito innanzitutto per chiarire le volontà della società biancoceleste e renderle note al Comune di Roma: in ottobre dovrebbe esserci un secondo incontro dove la Lazio potrebbe presentare il progetto per lo Stadio Flaminio, al momento è stato illustrato solo un rendering.

Ai microfoni di SkyTg24 è intervenuto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che tra le altre cose ha anche parlato della situazione con la Lazio per lo Stadio Flaminio.

Le parole del Sindaco Gualtieri sullo Stadio Flaminio a SkyTg24: