Lesione muscolare per Nuno Tavares: ecco quanto rischia di stop

Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Secondo quanto raccolto da Radiosei, Nuno Tavares ha svolto degli esami strumentali al rientro dal ritiro di Auronzo che hanno confermato una lesione muscolare di primo grado a carico della coscia destra.

Nuno Tavares, c'è lesione: i tempi di recupero

Aspettando comunicazioni ufficiali da parte della società, emerge che per l'ex Arsenal si potrebbe trattare di uno stop di circa tre settimane, facendo slittare il suo rientro a ridosso della prima di campionato, Lazio-Venezia. Nuno Tavares salterebbe così il resto della preparazione estiva, svantaggiando il suo inserimento negli schemi di Baroni. L'obiettivo dello staff è quello di recuperarlo al 100% per il match d'esordio con i lagunari, ma la conferma della lesione non è certamente una buona notizia per la Lazio, che fino all'ultimo ha sperato che il laterale si fosse fermato in tempo. Il ragazzo aveva sentito dolore al 25' dell'amichevole contro il Trapani di giovedì scorso, vinta poi dai biancocelesti per 3-1.