Lazio-Napoli | I diffidati in casa biancoceleste: ecco chi rischia di saltare l'Inter

Contro il Parma Niccolò Rovella ha raggiunto la sua quinta ammonizione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, così recita il comunicato ufficiale pubblicato dal sito della Lega Serie A sulle decisioni prese dal Giudice Sportivo al termine di ogni giornata di campionato. Il centrocampista di Baroni sarà quindi costretto a saltare il big match contro il Napoli del prossimo 8 dicembre allo Stadio Maradona alle ore 20:45. L'assenza di Rovella sarà molto pesante per Baroni che dovrà fare in modo di accontentarsi di solo due centrocampisti, Guendouzi e Dele-Bashiru, per la sfida contro i partenopei. Se il centrocampista laziale ha raggiunto quota cinque ammonizioni, ci sono altri giocatori della Lazio a rischio diffida che potrebbero saltare un altro importante big match contro l'Inter, in programma per il 16 dicembre all'Olimpico di Roma.

L'elenco dei calciatori diffidati della Lazio

Dopo l'incontro contro il Parma, il Taty Castellanos, avendo ricevuto la sua quarta ammonizione stagionale, ora rischia una squalifica contro l'Inter. Come lui anche il difensore biancoceleste, Mario Gila, e l'esterno danese, Gustav Isaksen, hanno raggiunto quota quattro cartellini gialli da inizio stagione. La partita contro la squadra di Conte si potrebbe rilevare alquanto insidiosa per questi tre giocatori ammoniti che potrebbero, come detto pocanzi, saltare un altro big match fondamentale in questo dicembre di fuoco per la Lazio.

I giocatori diffidati in campionato

Atalanta: De Roon; Cagliari: Marin; Como: Alberto Moreno; Empoli: Cacace, Henderson; Genoa: De Winter, Martin; Juventus: Fagioli, Locatelli; Lazio: Castellanos, Gila, Isaksen; Milan: Fofana; Monza: Maldini; Roma: Cristante; Torino: Coco, Waluwiekicz; Udinese: Giannetti, Lucca; Verona: Belahyane.