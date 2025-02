In arrivo una promozione della Lazio per le prossime due gare casalinghe

La Lazio è tornata a vincere in campionato e si è ripresa il quarto posto: i biancocelesti a tratti sono stati convincenti, da sottolineare la grande prova di Isaksen e Zaccagni. In questo mese, senza l’Europa League la Lazio avrà più tempo per preparare le partite: sarà importante inserire definitivamente alcuni calciatori che stanno trovando delle difficoltà nel percorso. Nelle prossime due giornate di Serie A, la Lazio affronterà Monza e Napoli davanti ai propri tifosi: la vittoria in campionato allo Stadio Olimpico manca dal 24 novembre. In questi minuti, attraverso una nota ufficiale la Lazio ha comunicato una promozione in arrivo per le prossime due gare casalinghe.

Foto Proietto

La promozione della Lazio: il comunicato

La S.S. Lazio comunica l’apertura, a partire dalle ore 16:00 di oggi, martedì 4 febbraio, della vendita di un PACK DI 2 PARTITE. La vendita terminerà alle ore 12:00 di domenica 9 febbraio. La vendita del mini abbonamento denominato PACK 2 PARTITE contiene le seguenti gare: LAZIO-MONZA (24a giornata Serie A Enilive in programma domenica 9 febbraio alle 15:00); LAZIO-NAPOLI (25a giornata Serie A Enilive in programma sabato 15 febbario alle 18:00).

Il tweet