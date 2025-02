Serie A, Casadei: “Il Torino la mia prima scelta, mi rivedo in Sergej Milinkovic”

Si è concluso da poche ore il calciomercato invernale di quest’anno con la Lazio che ha finalizzato ben tre colpi: due centrocampisti (Belahyane e Ibrahimović) e un centrale di difesa (Provstgaard). In questo mese, si è parlato moltissimo dell’esigenza della società capitolina di trovare un centrocampista, promesso da inizio stagione a Baroni, che potesse far rifiatare Rovella, Guendouzi e compagni, oltre che per, in generale, rinforzare l’organico in vista dei numerosi e prossimi impegni. Sono stati tanti i nomi accostati alla Lazio, soprattutto quelli di Fazzini dell’Empoli e Casadei, ormai ex Chelsea. Proprio quest’ultimo è stato vicinissimo a vestire la maglia biancoceleste e ne hanno dato conferma i più esperti insider di mercato. Proprio in quest’ultima settimana, il Torino ha battuto la concorrenza della Lazio e i granata si sono aggiudicati il cartellino del giovane italiano. Appena arrivato a Torino, Casadei ha già rilasciato le prime dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

