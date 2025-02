Cagliari-Lazio: i biancocelesti ritornano all'attacco, la gioia di due calciatori sui social

Ieri sera ci sono stati fuochi d'artificio biancocelesti allo stadio Unipol Domus di Cagliari, infatti, la Lazio ha sconfitto i rossoblu e si è portata a casa i 3 punti che l'hanno fatta ritornare al suo posto, vale a dire, la 4a posizione in classifica di Serie A. Una partita molto dinamica quella disputata tra Lazio e Cagliari, infatti, dopo il gol del capitano Zaccagni al 41', ai primi minuti del secondo tempo è arrivata la rete di Roberto Piccoli e si poteva pensare ad un pareggio. È stato Taty Castellanos a segnare il gol decisivo che ha fatto esultare tutti i tifosi biancocelesti.

Lazio - Depositphotos

La stagione della Lazio in Serie A

Dopo un inizio di stagione un pò altelenante, la Lazio, dal match contro il Genoa, aveva conquistato una striscia di 5 vittorie consecutive, interrotta dalla sconfitta subita a Parma. Il trionfo contro il Napoli, ottenuto grazie al gol di Isaksen, aveva riportato equilibrio in squadra, tuttavia, dopo la pesante sconfitta contro l'Inter è arrivato un periodo di turbolenze per i biancocelesti. Il pareggio contro l'Atalanta e il Como sono stati duri d'affrontare ma mai quanto la sconfitta al derby. Il trionfo contro il Verona è stato solo una felicità momentanea, infatti, in Fiorentina-Lazio i viola avevano avuto la meglio e ciò aveva fatto scendere i biancocelesti in 5a posizione. Il match contro il Cagliari, terminato 1-2 a favore della rosa di Baroni, ha riportato la Lazio in 4a posizione, tuttavia, sono in arrivo degli scontri con avversari potenti, dove la squadra biancoceleste dovrà dare il meglio per tentare di mantenere il suo posto in classifica, soprattutto vista la minaccia della Juventus e della Fiorentina che si trovano a pochi punti di distanza.

Nella pagina seguente i prossimi avversari e i festeggiamenti di due biancocelesti