CdS | Ciro spreca la svolta: Bayern in cima al K2

Un enorme rimpianto da una parte. Un cinismo ritrovato. Si può riassumere così: gol sbagliato gol subito. Una delle leggi non scritte del calcio. si può riassumere così la sfida tra Immobile e Kane.

Ciro sbaglia, Harry no. La differenza, impla-cabile, è tutta da racchiudere lì. L'inglese ha vinto secondo round contro l'italiano, segnando di testa la rete che ha sbloccato la partita nel primo tempo e siglando la sua personale doppietta nella ripresa. Kane ha avuto l’occasione e ha realizzato il gol del vantaggio di testa. Lo stesso modo in cui avrebbe potuto segnare anche Immobile, che però ha chiuso troppo sul primo palo creando rammarico per l’occasione che forse avrebbe potuto cambiare le sorti.



Si è trattato del gol del pareggio personale con Immobile, che aveva siglato l’1-0 all’Olimpico. Nella ripresa addirittura il sorpasso, con il sinistro a porta vuota da posizione defilata. Quest’ultimo gol Ciro l’ha visto dalla panchina con il ghiaccio sul ginocchio: probabilmente ha ripercorso quanto successo al 37esimo del primo tempo. Forse potevano cambiare le sorti. Forse no. Kane, tuttavia, non ha sbagliato.



Il Corriere dellp Sport