Bayern Monaco - Lazio | Kane: "Prestazione eccezionale, vi spiego il secondo gol..."

L'autore della doppietta di stasera, Harry Kane, che ha regalato l'accesso ai Quarti di Finale di Champions League ai bavaresi ha così commentato la sua prestazione e la partita ai microfoni della BBC5Live.

Queste le sue parole:

"È una serata perfetta per noi, una grande partita. All'andata eravamo sotto 1-0. È stata una prestazione eccezionale. Il primo gol riguardava semplicemente l'entrare forti in area di rigore, ne abbiamo parlato tutta la settimana. Per il secondo gol mi sono preso tuttoil tempo necessario per concludere con il sinistro: è stato bello vedere come abbiamo costruito l'azione. Penso che questo sia stato un momento davvero importante della nostra stagione. Tutti ci guardavano, volevano vedere come avremmo reagito dopo l'andata ed è stata una prestazione eccezionale da parte di tutti. Con la palla, senza palla, l’energia che abbiamo portato è stato davvero importante."