Venezia-Lazio: la decisione sulla trasferta per i tifosi biancocelesti

Il Gos ha comunicato pochi minuti fa la sua definitiva decisione per Venezia-Lazio, in programma per sabato 22 febbraio alle ore 15:00: a causa del Carnevale di Venezia è stato scelto di chiudere la trasferta, a soli pochi giorni dal match, per tutti i tifosi biancocelesti residenti nella Regione Lazio.

Il comunicato