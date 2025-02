Primavera, le pagelle di Lazio-Cesena: bene l'attacco ma che sofferenza

La Lazio vince una partita sofferta nonostante il primo tempo si fosse concluso sul 4-1. Nel secondo tempo la Lazio si addormenta giocando una partita passiva subendo la sfrontatezza del Cesena che non aveva nulla da perdere e che torna in partita rendendo davvero complicati gli ultimi minuti ai biancocelesti. Brilla l'attacco biancoceleste soprattutto nel primo tempo con un D'Agostini sugli scudi autore di una doppietta e le ali Serra e Cuzzarella.

Le pagelle di Lazio-Cesena Primavera

Renzetti 6

Incolpevole sui gol subiti, aveva deviato il pallone in occasione del secondo gol ma non quanto bastava.

Zazza 6

Non è troppo impegnato, preciso in copertura, pochi errori da parte del Numero 24. Dal 74' Scuto S.V.

R. Bordon 5

Errore importante il suo che permette al Cesena di crederci fino all'ultimo concedendo un rigore davvero evitabile.

Bordoni 6

Partita attenta la sua in copertura, utile soprattutto nei minuti finali per spazzare i pericoli in area

Milani 6.5

Solida gara la sua coronata anche da un assist, sulla sua fascia di competenza si dimostra assolutamente una certezza anche se non brilla come in altre occasioni. Dal 58' Karsenty 5.5

Nazzaro 7

Partita di tanta quantità, grinta e qualità, termina la partita con i crampi. Gara da vero capitano

Di Tommaso 6

Non sempre pulito e preciso, commette qualche errore tecnico ma riesce a far valere la sua fisicità a centrocampo.

Farcomeni 6

La qualità è il suo forte, mette un paio di palloni interessanti, a volte si perde un po' in leziosismi.

Cuzzarella 7

Buonissima partita la sua coronata anche dal bel gol di testa, tanta dinamicità e qualità. Dal 58' Gelli 5.5

D`Agostini 7.5

Ha letteralmente trainato l'attacco biancoceleste con una doppietta, ottima prestazione la sua anche nel legare il gioco, cala però nel finale. Dal 85' Marinaj SV

Serra 7

Il quarto gol porta la sua firma con un bel dribbling e palla spedita all'angolino, tocca pochi palloni ma quei pochi sono di qualità. Dal 74' Bordon S.V.

La pagella di mister Pirozzi

Voto: 6

Ottimo primo tempo della sua Lazio che si porta avanti per 4-1. Nella seconda ripresa però c'è un totale black out che fa tornare in partita gli ospiti.