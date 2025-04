Il Milan riparte da Igli Tare: ruolo, contratto e allenatore pronto

Il Milan ha scelto: sarà Igli Tare il nuovo direttore sportivo del club. Come riportato da FanPage, dopo settimane di contatti e riflessioni, l'incontro decisivo con l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha sancito l’intesa definitiva. L’ex dirigente della Lazio è pronto a firmare un contratto biennale, con opzione per un terzo anno o addirittura un triennale diretto. Il progetto sportivo, ambizioso e strategico, vedrà Tare affiancato da Moncada e Ibrahimovic.

Il Milan riparte da Igli Tare: ruolo, contratto e progetto

Tutto ruota attorno a un nome: Massimiliano Allegri. L’ex allenatore bianconero, già protagonista in passato con i rossoneri, rappresenta la figura tecnica su cui costruire la rinascita. La sinergia tra i vertici è già solida: Tare ha un rapporto consolidato con Moncada e un'intesa forte con Zlatan Ibrahimovic, che oggi è figura cardine nell’area sportiva.

Fabio Paratici è rimasto un’ipotesi lontana a causa della squalifica ancora in corso, mentre Tare è stato subito visto come profilo ideale: libero da vincoli contrattuali, con esperienza e visione. Il summit del 15 aprile è stato lungo e dettagliato, preparando il terreno per l’annuncio ufficiale previsto dopo Pasqua. Il Milan ha fretta di iniziare il nuovo ciclo.

Allegri, Tare e Ibrahimovic: il nuovo trio rossonero

La scelta del tecnico sarà fondamentale: Sergio Conceiçao è sempre più vicino all’addio, mentre Allegri – con uno scudetto e una Supercoppa già in bacheca a Milano – scalda i cuori dei tifosi. Tare sarà il primo tassello della nuova era: un dirigente con idee chiare e obiettivi ambiziosi, pronto a riportare il Milan ai vertici. Il suo arrivo può segnare davvero l’inizio di una rivoluzione.