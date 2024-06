Arriva la conferma del presidente del Verona Setti su Baroni: "Lo vendo alla Lazio, mi hanno chiamato..."

Marco Baroni è pronto a prendere il posto di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. Questo pomeriggio è andato in scena un incontro a Formello con l'allenatore toscano: è stato trovato l'accordo che lo legherà due anni nella capitale, per l'ufficialità invece manca soltanto l'uscita dal Verona. In merito, il presidente degli scaligeri, Maurizio Setti, ha confermato la situazione durante l'Assemblea di Lega tenutasi a Parma. Queste le sue parole

Setti conferma Baroni alla Lazio

Ora dovrà trovare un nuovo Baroni? Si, dovrò trovare un nuovo Baroni, diciamo che anche li abbiamo fatto una serie di cose e dovremmo esserci, lo vendo alla Lazio poi dopo vediamo. Noi vendiamo tutto: direttori, allenatori, è la nostra natura. Hanno chiamato per dirmi che hanno fatto tutto

Il video della conferma di Setti sulla questione Baroni-Lazio