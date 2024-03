Tuttosport | Inter su Immobile

Ciro Immobile sta vivendo la sua stagione più difficile da quando è arrivato alla Lazio nel lontano 2016. Oltre ai risultati in campo che non sono stati sicuramente all'altezza delle aspettative, le critiche sono aumentate durante la settimana, specialmente a seguito delle voci secondo cui qualcuno sembrerebbe aver tradito Sarri, con Ciro e Luis tra i più accusati. I malumori del bomber si sono accentuati ulteriormente dall'episodio di aggressione avvenuto fuori dalla scuola del suo figlioletto Mattia. Le parole del presidente Lotito non hanno certo aiutato a migliorare la situazione, anzi, sembrano averla appesantita ancora di più.

È evidente che questa stagione rappresenti un periodo difficile per Ciro. Non si intravede la luce infondo al tunnel e, dopo otto stagioni, sembra che la storia d'amore tra lui e la Lazio possa essere arrivato al capolinea. L’impressione è che un ciclo, glorioso e trionfale, sia giunto al termine.

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter sarebbe alla ricerca di un attaccante e, fiutando la situazione, avrebbe messo gli occhi proprio su Immobile. Con l'avvicinarsi del Mondiale per club, il reparto offensivo necessita di rinforzi, considerando soprattutto le prestazioni incerte di Arnautovic e Sanchez. Il profilo del numero 17 piace, e Inzaghi (suo pallino) ha dimostrato di saper farlo esprimere al meglio attraverso il suo gioco. Tuttavia, Immobile ha un contratto con la Lazio fino al 2026 e un ingaggio di 4 milioni più bonus, quindi bisognerà attendere per vedere quali scenari si apriranno al termine della stagione in corso.

Intanto, si apprende che nella giornata di mercoledì, in un albergo di Madrid, prima della partita con l’Atletico Madrid che ha sancito l’eliminazione dalla Champions dei nerazzurri, sono stati avviati dei contatti diretti con l’entourage di Immobile..