Cds | La Lazio di Tudor nascerà mercoledì

Igor Tudor è rientrato nel weekend a Spalato, sua città natale, e ha studiato la Lazio dalla tv. Sicuramente farà ritorno nella capitale tra oggi e domani, ma intanto ha già riconsegnato il suo contratto firmato fino al 2025. L’accordo sarà prima perfezionato e poi depositato in questi giorni, bisogna ancora capire da chi sarà formato il suo staff tecnico in questa sua nuova avventura in biancoceleste. Non è prevista nessuna opzione di rinnovo, è rimasto un discorso di Fabiani e Lotito nella serata di giovedì, durante il suo incontro a Formello, ma al momento non sarebbe stato contemplato.

La società biancoceleste, come raccontato nei giorni scorsi, è in procinto di tesserare Ivan Javorcic, che molto probabilmente ricoprirà il ruolo di vice allenatore di Tudor. Javorcic, ex centrocampista tra le altre di Brescia e Crotone, è stato seduto sulla panchina del Venezia nella scorsa stagione, salvo poi essere stato esonerato. In passato, ha allenato anche la Pro Patria, portandola dalla Serie D alla Serie C, e il Sudtirol, conducendolo fino alla serie Serie B grazie a un percorso da record durante la stagione 2021/2022.

Il preparatore dei portieri dovrebbe essere Tomislav Rogic, mentre per quanto riguarda i match analyst Giuseppe Maiuri collaborerà insieme a Enrico Allavena. La preparazione atletica sarà affidata ad Alessandro Fonte e Simone Fugalli che arriva dalla primavera.

La novità più significativa è che Tudor dirigerà il suo primo allenamento a Formello e incontrerà i giocatori per la prima volta mercoledì anziché martedì. Poi da quel momento incomincerà un nuovo campionato per la Lazio. Martusciello, che oggi terminerà il suo incarico, passerà il testimone al croato lasciandogli i tre punti guadagnati sul campo del Frosinone. Il vice di Sarri, molto probabilmente, non rimarrà nello staff di Tudor. Aveva accettato di guidare la squadra fino all'arrivo di un nuovo tecnico, ma non si è sentito di continuare fino alla fine della stagione. Da qui a poco verrà sollevato dall’incarico e anche l’ultimo baluardo di Sarri saluterà Formello.

Il Corriere dello Sport