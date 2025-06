Spezia-Cremonese 2-3: ecco l'altra squadra promossa in Serie A

Era la finale che scriveva il nome della neopromossa in serie A. Spezia-Cremonese finisce 2-3 ed a salire nella massima serie, dopo due anni, sono gli uomini di Giovanni Stroppa. Dopo la partita di andata finita per 0-0 ed in cui a dominare è stata la strategia, questa sera altro tipo di partita con tanti gol e con due squadre molto più spregiudicate nel desiderio di raggiungere la promozione. Lo Spezia aveva eliminato nel turno precedente i calabresi del Catanzaro mentre la Cremonese è passata sui campani della Juve Stabia.

Il match

Primo tempo equilibrato, entrambe le squadre ben coperte e attente. A sbloccare il match ci ha pensato De Luca al minuto 25. Gli ospiti hanno continuato a gestire la gara evitando rischi e ripartendo in modo molto concreto ed incisivo in zona offensiva. Al minuto 63 il raddoppio grazie a Collocolo. Avversari tramortiti e Cremonese che ne approffita: cala il tris ancora De Luca al 79simo. Reazione d'orgoglio per i bianconeri: in soli due minuti due gol, prima Esposito e subito dopo Vignali per il 2-3 finale.

Festa in casa Cremonese

Altra promozione per l'allenatore Giovanni Stroppa che si conferma tecnico specializzato nel portare le squadre dalla serie B alla serie A. Il pareggio dell'andata vedeva sfavorita la Cremonese che doveva far risultato in casa dello Spezia. I grigiorossi ci sono riusciti con una partita gagliarda difensivamente e aggressiva in fase offensiva. Promozione sicuramente meritata.