Lazio: con la fase di calciomercato in arrivo sei biancocelesti sono in dubbio, ecco chi sono

La stagione 2024/2025 non ha dato i frutti sperati, infatti, al termine del Campionato i biancocelesti non sono riusciti a conquistare un posto valido per l'accesso in Coppa, un terribile finale che non si ripeteva dal 2015/2016. Per risollevare la Lazio è stato chiamato l'ex tecnico Maurizio Sarri che, prima di dimettersi a marzo dello scorso anno, nelle stagioni in cui era il timone della nave biancoceleste aveva condotto la squadra in Europa e Champions League. L'arrivo del mister, tuttavia, mette in dubbio la permanenza di sei biancocelesti

Lazio: cinque biancocelesti in dubbio

Il tecnico ha richiesto la squadra con i suoi pilastri al completo, perciò la Società dovrà resistere alle offerte del Newcastle per Guendouzi e del Chelsea per Gila, ma non solo, l'Aston Villa e l'Arabia hanno mostrato interesse per Romagnoli, mentre Nottingham, Everton e Wolverhampton sembra che abbiano puntato Taty Castellanos. Tra i biancocelesti in bilico, invece, come riportato da Il Messaggero, risaltano Noslin e Tchaouna, seguito dal PSV, che non hanno brillato nel corso della stagione e sembra che lo stesso discorso valga per Ibrahimovic, infatti, nonostante sia sceso in campo soltanto per pochi minuti, il biancoceleste non dovrebbe essere riscattato. Dopo l'operazione bisognerà valutare le condizioni di Patric, mentre uno tra Gigot e Provstgaard è a rischio. Per Dele-Bashiru, invece, la situazione è diversa, infatti, la Società vorrebbe puntare sul centrocampista, tuttavia, bisognerà fare i conti con il 4-3-3 di Sarri.

Lazio-Sarri: il contratto

Manca soltanto la firma ma ormai sembra certo, Maurizio Sarri tornerà alla guida delle aquile, con un contratto biennale, con opzione di un altro anno, a 2,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 500 Mila per la qualificazione in Europa League e un milione in Champions, più altri premi a partita. Lo staff di Sarri è quasi al completo e pronto a lavorare per riportare la Lazio in alto, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il vice del mister sarà Marco Ianni, come collaboratore è stato nominato Mattia Pasqui, mentre i preparatori atletici saranno Davide Losi e Davide Ranzato. Come preparatore dei portieri, invece, è stato scelto Massimo Nenci, che sarà affiancato dal già presente Cristiano Viotti. L'unico ancora assente è il match analyst ma il tecnico avrebbe già pensato ad Enrico Allavena, che ha trascorso l'ultimo anno al Monza, tuttavia, Allavena dovrebbe raggiungere Tare al Milan.