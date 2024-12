PRIMAVERA | Le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna

Dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo della Fiorentina per 3-0 (terzo risultato di fila senza vittoria), i biancocelesti allenati da Marco Sanderra sono pronti al riscatto in questa 15° giornata del campionato Primavera 1: al Mirko Fersini di Formello arriva il Bologna, con il fischio d'inizio in programma alle ore 11:00. I rossoblù, dodicesimi in classifica con 18 punti raccolti finora, stanno a loro volta attraversando un momento negativo con tre sconfitte consecutive nelle ultime apparizioni. La Lazio invece deve cercare di non staccarsi troppo dal gruppo di testa: attualmente sono 23 i punti messi a segno, che valgono l'8° posto.

I due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali:

