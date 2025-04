Del Rosso (vice di Baroni) carica la squadra con un discorso pazzesco

La Lazio di Baroni è tornata nella capitale con una vittoria importante e tre punti fondamentali per la corsa che vale un piazzamento europeo. Il campo del Marassi era più che un insidia contro un Genoa che sta dimostrando tanto dopo l'arrivo del nuovo allenatore Patrick Vieira.

A pochi minuti dal fischio iniziale è andato in scena un discorso motivazionale da brividi da parte dell'allenatore in seconda Del Rosso. Il classico esempio di elemento che lavora dietro le quinte e che occupa un ruolo importante all'interno dello staff biancoceleste.

Le parole di Del Rosso prima di Genoa-Lazio



C'era da ripartire e farlo immediatamente per non compromettere quanto di buono fatto finora. La stagione è stata positiva e gli uomini di Baroni non possono gettare tutto all'aria nel finale, questo è il messaggio nella testa di tutti i tifosi laziali. Di seguito le parole del vice di Marco Baroni: parole urlate con passione e determinazione da parte di mister Del Rosso.

Portiamo dentro la rabbia, la delusione, la determinazione, questa è la cosa più importante. Sei partite, uno alla volta già al massimo di quello che abbiamo.

Il post del momento



Grazie ad Out of sight riusciamo a rivivere tramite social quel momento in cui potrebbe essere scattata un'ulteriore molla nella testa dei giocatori che dovevano farsi trovare pronti: per la stagione, per i tifosi, per il futuro della squadra. La batosta europea si è fatta sentire in ogni singolo componente dello staff ma dall'altra parte c'è una grande consapevolezza del valore di questa squadra, della qualità mostrata nei migliori momenti. Quelle qualità e quei momenti che hanno fatto stropicciare gli occhi a tutti gli amanti di calcio l'Italia e in Europa.