Lazio-Parma, dal 2011 biancocelesti sempre ok all'Olimpico

Serviva un successo alla Lazio di Marco Baroni, per provare a mettersi alle spalle la cocente delusione rimediata in Europa League contro il Bodo/Glimt. Grazie alle reti di Castellanos e Dia, i biancocelesti sono usciti con tre punti dal match di Marassi: 0-2 rifilato al Genoa di Vieira, per una vittoria che ha consentito a Zaccagni e compagni di tornare a un passo dalla zona Champions League. Un solo punto separa la Lazio dal quarto posto occupato dal Bologna, dopo lo stop che ha visto la Juventus perdere sul campo del Parma, nel corso della gara giocata mercoledì. Per provare a inseguire la Champions League, il cammino della Lazio riprenderà questo lunedì, con la sfida dell'Olimpico in programma lunedì sera: fischio d'inizio alle 20.45 per la gara tra Lazio e Parma, con gli emiliani reduci da sei risultati utili consecutivi.

Oltre che sul proprio pubblico, la squadra di Baroni potrà cercare di puntare su una statistica emblematica: dal 2011 ad oggi, la Lazio è sempre uscita con i tre punti dall'Olimpico quando ha affrontato il Parma. Per ciò che riguarda invece la Coppa Italia, in entrambe le occasioni biancocelesti hanno centrato il passaggio del turno, uno dei quali arrivo al termine dei tempi supplementari.

Le sfide in Serie A

Dieci successi dal 2011 ad oggi, otto dei quali arrivati in Serie A: questi i numeri della striscia di vittorie della Lazio contro gli emiliani, aperta ad Aprile 2011 nel 2-0 deciso da Hernanes e Floccari. Nel corso della stagione successiva fu Sculli a regalare in extremis il successo alla squadra di Reja, mentre nel 2012 Biava e Klose furono i protagonisti del doppio vantaggio trovato nel primo tempo. Diverse le gare vinte in scioltezza, come accaduto nel 2015 e nel 2019: nel primo caso la squadra di Pioli si impose calando il poker, firmato da Parolo, Klose, Candreva e Keita; punteggio simile ottenuto invece quattro anni dopo, quando la squadra di Inzaghi segno quattro reti nel solo primo tempo, per il 4-1 finale.

I confronti in Coppa Italia

Due gli episodi che dal 2011 hanno invece visto Lazio e Parma confrontarsi in Coppa Italia. Nel primo caso dobbiamo fare un passo indietro fino al 14 gennaio 2014, quando agli ottavi di finale una doppietta di Perea fu decisiva per il passaggio del turno: il gol del 2-1 arrivò in pieno recupero. Il secondo episodio arriva invece nell'ultimo anno di Simone Inzaghi in panchina, con un altro 2-1 decisivo ancora gli ottavi di finale: è l’ex Parolo ad aprire le marcature, con i crociati che trovano il pareggio al minuto 83’ grazie alla rete di Mihaila. Al 90’ sarà l’autogol di Colombi a condannare la squadra di D’Aversa, regalando così i quarti di finale a Immobile e compagni.