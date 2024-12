Arrigo Sacchi stupito dalla Lazio e da Baroni: le parole

Arrigo Sacchi torna a parlare di Lazio. Un'analisi sulla fase tattica della squadra di Baroni e sull'intensità del gioco offerto dai capitolini. Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore del Milan e della nazionale italiana ha utilizzato elogi e parole di stima per quello che sta facendo vedere la Lazio e per l'operato di Baroni che è arrivato in punta di piedi ma sta facendo vedere davvero grandi cose.

Le parole di Sacchi sulla Lazio nella sfida contro l'Atalanta.

Una partita spettacolare. Che ritmo ha imposto la squadra di Baroni nel primo tempo! Andavano a mille all'ora, quelli della Lazio, e anche per i ragazzi di Gasperini, che sono abituati a spingere sull'acceleratore, è stato difficile. Nella ripresa c'è stato un certo calo e, a quel punto, la Dea ha preso il pallino del gioco arrivando al pareggio. Il risultato lo ritengo giusto per quanto visto in campo. Due performance da parte delle squadre in gara che non hanno fatto certamente annoiare i presenti.

La conclusione di Sacchi sulla Lazio

Arrivo Sacchi ha poi continuato l'analisi sui biancocelesti uscendo dai 90 minuti giocati ieri sera all'Olimpico contro l'Atalanta. L'ex allenatore vede ormai i capitolini come una certezza, una conferma, Baroni è riuscito a dare continuità e questa squadra è considerata non più una sorpresa ma un gruppo di ragazzi da temere che hanno trovato il loro equilibrio grazie alla guida del suo artefice principale, mister Marco Baroni. Le sue parole nel dettaglio: