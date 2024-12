Il record di Dele-Bashiru e l’attacco stellare della Lazio

Dele-Bashiru ha recentemente raggiunto un traguardo significativo, segnando quattro gol con la maglia biancoceleste. Con questa impresa è diventato il sesto giocatore della Lazio ad aver realizzato più di tre reti in tutte le competizioni nella stagione 2024/25. Un dato che evidenzia l’ampiezza delle soluzioni offensive a disposizione di mister Marco Baroni, a conferma della crescita della squadra sotto il punto di vista offensivo.

Il record della Lazio in Serie A: un attacco che fa la differenza

Il risultato di Dele-Bashiru rappresenta anche un record per la Lazio in Serie A, che quest’anno è l’unica squadra del campionato italiano a vantare così tanti giocatori con un contributo significativo in termini di gol. La stagione 2024/25 sta infatti dimostrando una grande varietà di marcatori all’interno della formazione biancoceleste, con numerosi calciatori che contribuiscono attivamente al bottino complessivo della squadra. Un aspetto che aumenta la competitività della Lazio, mettendo in luce una forza offensiva che va oltre i soliti protagonisti.

Fraioli

Confronto con le grandi d’Europa: Lazio al passo con le big

Se guardiamo al panorama europeo, i numeri della Lazio diventano ancora più impressionanti. In tutta Europa, solo due squadre dei cinque maggiori campionati (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia) sono riuscite a fare meglio: l’Arsenal e il Manchester United, entrambi con sette giocatori autori di almeno quattro gol in stagione. Questo dato pone la Lazio tra le realtà più competitive a livello internazionale, dimostrando che la squadra biancoceleste è in grado di giocare alla pari con i grandi club europei, sia sul piano del gioco che dei risultati.

Un attacco corale che fa della Lazio una delle sorprese del calcio europeo

In un calcio sempre più focalizzato sulle individualità, la Lazio sta dimostrando che una squadra ben equilibrata, con numerosi giocatori in grado di fare la differenza, può essere una delle armi più potenti. La distribuzione delle marcature non solo alleggerisce il carico sui singoli attaccanti, ma rende l’intero reparto offensivo difficile da fermare per le difese avversarie. Con questi numeri, la Lazio si sta confermando come una delle squadre più promettenti, non solo in Italia, ma anche in Europa, con un attacco che può davvero fare la differenza nelle competizioni internazionali.