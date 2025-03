Pancaro: "Scudetto con la Lazio? Il coronamento di un sogno"

Ospite d'eccezione della seconda tappa del Panini Tour, andata in scena sabato 22 marzo, Giuseppe Pancaro, l'ex difensore della Lazio del Secondo Scudetto ha rivelato alcuni retroscena della squadra, in attesa di sapere l'esito di Perugia-Juventus, gara persa dai bianconeri e che portò il club laziale a vincere nel 2000 il secondo Scudetto della sua storia, di seguito un aneddoto di Pancaro.

Cosa è successo in attesa dell'esito di Perugia-Juventus? È successo che ognuno cercava di gestire la tensione a modo proprio, quindi chi si è seduto in un angolo e da lì non si è mosso fino a quando la partita a Perugia non era finita. Io ricordo che insieme a Sinisa e Stankovic eravamo seduti, mi sembra che eravamo stati gli unici tre ad andare a vedere cosa stesse succedendo alla Juve. Molti erano in giro per lo stadio, infatti c'è ancora, al triplice fischio, un abbraccio bellissimo tra noi tre perché era veramente il coronamento di un sogno poter vincere lo scudetto con la Lazio.