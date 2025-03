Incredibile Patric: intervento chirurgico a sorpresa

Fulmine a ciel sereno in casa Lazio. Dall'infermeria arriva una pessima notizia che mette in difficoltà il reparto difensivo della squadra di Marco Baroni. Lo spagnolo Patric è stato costretto all'intervento chirurgico per i problemi che da tempo si portava dietro alla caviglia del piede.

Nessuno si aspettava una notizia simile e a divulgarla è stato il calciatore stesso tramite i social. Una sua immagine subito dopo l'intervento, un messaggio per i tifosi e tanto amore per i colori biancocelesti.

Il post social di Patric

Dalle parole del calciatore spagnolo arriva subito la grinta e la determinazione di recuperare il prima possibile. L'operazione chirurgica si è svolta in Spagna, al Policlinico di Murcia. Nel dettaglio le sue parole nel post social che Patric ci ha tenuto a condividere con il pubblico biancoceleste.

La situazione difensiva della Lazio

Una perdita sicuramente importante per il reparto difensivo quella di Patric. I biancocelesti dovranno far affidamento su Romagnoli, Gila, Gigot e il giovanissimo centrale danese Provstgaard, arrivato nel mercato di gennaio e che rappresenta una incognita per tanti motivi.

Le condizioni della caviglia di Patric avevano preoccupato da tempo lo staff medico laziale e l'ipotesi di un intervento chirurgico è stata spesso vicina ma sempre scongiurata poi da importanti recuperi da parte del difensore spagnolo. Come si legge nel suo post però il calciatore non ha retto più alle problematiche fisiche e non vi è stata altra scelta che ricorrere ai ferri.