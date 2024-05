FORMELLO - Pace fatta con Luis Alberto: lo spagnolo si rivede in campo

Tutti a disposizione di Tudor: quest'oggi, presso il contro sportivo di Formello, si è rivisto anche Luis Alberto. Il fantasista spagnolo era stato escluso dalla lista dei convocati in occasione dell'ultimo match casalingo contro l'Empoli per scelta tecnica, con Igor Tudor che non ha tollerato alcuni atteggiamenti dell'ex Liverpool considerati controproducenti per il momento delicato che sta attraversando la squadra.

Lazio-Luis Alberto: torna il sereno

Pace fatta (per ora), con il mago che ha svolto l'intera seduta d'allenamento e punta a una maglia da titolare nel prossimo match contro l'Inter. La sfida si giocherà a San Siro domenica 19 maggio alle ore 18:00, e mister Tudor potrà contare su tutti i giocatori a disposizione della rosa, a partire da Provedel, ormai recuperato, ma anche su Gila, che anche oggi ha svolto l'intero allenamento in gruppo e viaggia verso una titolarità. L'unico non convocabile è Alessio Romagnoli, che salterà per diffida la trasferta di Milano.

Aggregati dalla Primavera i giovani Renzetti, Bordon, Coulibaly e Diego Gonzalez.

Gli assenti:

Non si sono allenati i titolari che hanno battuto per 2-0 l'Empoli domenica scorsa: lavoro di scarico in palestra per loro. Assenti anche Sepe e Andrè Anderson.