Zaccagni in conferenza: "Siamo delusi. I fischi dello stadio sono giusti"

La Lazio di mister Baroni termina la stagione con l'amaro in bocca: al settimo posto in classifica e ufficialmente fuori dalle competizioni europee. Ora sono tanti i punti di domanda per il prossimo anno. Una confitta pesantissima contro il Lecce che pone davanti ai biancocelesti uno scenario estremamente deludente per la prossima stagione: di dover fare i conti con l'uscita dalle coppe e con un clima alquanto teso.

Anche il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, è intervenuto nel corso della conferenza stampa post-Lazio-Lecce, di seguito le sue dichiarazioni.

La conferenza stampa di Zaccagni

Fischi dello stadio? Non dovevamo e non potevamo chiudere così davanti ai tifosi. I fischi sono giusti. Siamo delusi, la squadra era distrutta per aver lasciato questo segno negativo, il nostro pubblico non meritava questo epilogo. Messaggio per i tifosi? Dico che mi scuso, che non servono a nulla, sul campo dovevamo dimostrato ciò che abbiamo già fatto in stagione. ci sarà tempo. la società farà le proprie valutazioni, queste non sono decisioni che spettano a noi.

Continua il Capitano