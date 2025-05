Baroni in conferenza: "Oggi abbiamo sporcato tutto il percorso. Sul mio futuro..."

Giunti anche al termine di questa stagione di Serie A, la Lazio finisce il suo percorso in campionato al settimo posto in classifica a 65 punti, non riuscendo a ottenere alcun posto in Europa. Nonostante le diverse occasioni concesse, complice anche l'inferiorità numerica dei salentini, i biancocelesti non sono riusciti a impattare nemmeno l'ultima sfida casalinga di campionato. Alquanto negativo il dato interno della società laziale: il club capitolino chiude la stagione con una sola vittoria nel girone di ritorno contro il Monza.

L'allenatore biancoceleste, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa post Lazio-Lecce nella sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma, di seguito le sue dichiarazioni.

La conferenza stampa di Baroni

A chi bisogna chiedere contro? Non sono tematiche del fallimento di cui devo parlare. Dispiaciuto e addolorato per la squadra, i tifosi e la società. Una partita che avevo detto più volte di quanto fosse importante. Questa immagine che lasci secondo me ha sporcato il percorso che ha fatto. Dispiaciuto per la nostra gente. Peggiore partita in totale? Questa è una partita che deve far riflettere sul futuro, chiaro che oggi è difficile. Il mio dispiacere è che nonostante avessi visto dei campanelli d'allarme, non sono riuscito a riportarli dentro dopo una prestazione fatta a San Siro. Questo è il dolore più grande e la squadra lo sa benissimo. Dimissioni? Stai facendo delle domande che devi fare alla società. Ho dato tutto me stesso, il dolore è per questa partita perché la Lazio negli ultimi anni ha una media di 66 punti. Abbiamo sporcato tutto con una sola gara, questo è il dolore più grande.

Continua il mister