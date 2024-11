Ajax-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: "Non sono i benvenuti"

Secondo delle indiscrezioni da parte di alcuni portali come “The Telegraaf” e “ESPN” la trasferta per la sesta giornata di Europa League per la gara tra Ajax e Lazio sarà vietata a tutti i tifosi ospiti. Il Triangolo di Amsterdam, formato dal sindaco, il questore e il capo della Procura hanno annunciato l'impossibilità di ospitare i tifosi ospiti nella città olandese, il club olandese dal canto suo non è stato coinvolto nella decisione di squalificare i tifosi laziali.

