Lazio-Bologna, il Giudice Sportivo sanziona la società biancoceleste

Come di consueto, ogni martedì il Giudice Sportivo delibera le sue decisioni rispetto alla giornata di campionato appena trascorsa. Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato un comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 13° giornata di Serie A.

La sanzione

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Lazio-Bologna, 3-0: il settebello biancoceleste

Per la tredicesima giornata di campionato, i biancocelesti hanno ospitato all'Olimpico di Roma il Bologna di Vincenzo Italiano per la ripartenza della Serie A dopo la pausa per gli impegni in Nazionale. La Lazio di Baroni è riuscita a vincere una partita molto insidiosa dato che i rossoblù si sono dimostrati da inizio campionato una squadra praticamente ostica, eppure i biancocelesti hanno trovato il terzo clean sheets in campionato dopo le gare contro Genoa e Monza. Dal canto suo il Bologna non perdeva una gara dallo scorso 25 agosto in trasferta contro il Napoli di Antonio Conte attualmente capolista in Serie A.

I numeri della Lazio contro i rossoblù

Contro la squadra di Italiano la Lazio ha vagliato numeri importanti: è arrivato terzo goal consecutivo in tre gare differenti per il capitano Mattia Zaccagni; la squadra capitolina è l'unica in Europa a realizzare più goal con i giocatori subentrati nel corso della partita nei cinque maggiori campionati europei; con questa vittoria la Lazio conferma il secondo posto in classifica a pari punti con Inter, Fiorentina ed Atalanta; ed infine ottiene la settima vittoria consecutiva tra Serie A e Europa League. Dati fondamentali per una Lazio inarrestabile che però dovrà essere pronta a tornare già in campo giovedì 28 novembre per la quinta giornata di Europa League contro il Ludogorets alle 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma.