Scintille tra Guendouzi e Dybala: ecco la ricostruzione dell’accaduto

Il motivo della tensione

All’ora di gioco, più precisamente al 66’, Guendouzi prova a mettere in mezzo un cross, ma Dybala riesce a respingerlo, spedendo la palla in calcio d’angolo e andando allo stesso tempo a contrasto con il centrocampista francese. I due si allacciano e il giallorosso sembra dirgli qualcosa con toni tutt’altro che amichevoli: ecco che a quel punto il numero 8 biancoceleste cade nella provocazione e afferra per il collo l’avversario per alcuni secondi, scatenando un parapiglia generale. Ci penserà poi, con molta difficoltà, l’arbitro Guida a calmare gli animi.

Il parastinco

Nell’esatto momento in cui il direttore di gara si allontana per far riprendere il gioco, la seconda provocazione. Il numero 10 sfoggia con fare superiore e irritante il suo parastinco all’indirizzo di Guendouzi. In quel parastinchi è fotografata la Coppa del mondo che l’Argentina ha vinto proprio contro la Francia. Insomma, tensioni mondiali al derby di oggi che ha dato spettacolo, purtroppo, a numerose tensioni, dentro e fuori dal campo.