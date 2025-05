Fumata bianca, eletto Papa Leone XIV: la nota della Società biancoceleste

Habemus Papam! Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Papa Leone XIV, è stato eletto dal Conclave come successore di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Membro degli Agostiniani, e con una laurea in Matematica e Filosofia, il nuovo Santo Padre pochi istanti fa ha salutato l'immensa folla riunitasi a San Pietro. In occasione dell'elezione del nuovo Papa la Società Sportiva Lazio ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale, augurando al nuovo pontefice un felice cammino.

Il comunicato della Lazio

La Società Sportiva Lazio, con profonda gioia e sincera commozione, saluta l’elezione del nuovo Pontefice, Sua Santità Leone XIV, elevato al soglio di Pietro. La comunità biancoceleste, da sempre ispirata ai valori dello sport, della solidarietà e della spiritualità, accoglie con grande speranza e affetto la guida spirituale del nuovo Papa, augurandogli un pontificato improntato alla pace, al dialogo e alla fraternità universale. La Lazio rinnova con convinzione il proprio impegno a promuovere quei valori morali e sociali di cui il Santo Padre è custode e interprete nel mondo, rafforzando ancora una volta lo stretto legame tra fede, cultura e sport. Auguri vivissimi di buon cammino, Santo Padre! S.S. Lazio

Le prime parole di Papa XIV

La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon Pastore. Vorrei che la pace raggiungesse le vostre famiglie, tutti i popoli, tutta la terra. La pace sia con voi. Una pace disarmata, disarmante, umile. Dio ci ama tutti, incondizionatamente.