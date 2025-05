Lazio-Juventus: una sfida importante per la corsa Champions

Sabato, 10 maggio 2025, alle ore 18:00, all'Olimpico andrà in scena la sfida tra Lazio e Juventus, valevole per la 36esima giornata dal campionato di Serie A.

L'attesa è tanta soprattutto per l'importanza di questa partita, indispensabile per avere più possibilità di ambire al quarto posto, con il quale si accede alla Champions League.

Squadra Lazio

I numeri di Lazio e Juventus

La Juventus, come riporta Onefootball, è la squadra che ha battuto la Lazio più volte: si contano, infatti, ben 87 vittorie bianconere, contro le 36 dei biancocelesti (più 38 pareggi). Infatti, le ultime due partite vinte di fila dalla squadra capitolina contro la Juventus, risalgono all'anno 2001.

Inoltre, le due squadre in classifica sono a pari merito (63 punti), ciò significa che se una delle due vincesse questa sfida, riceverebbe un importante slancio in vista di una possibile qualificazione in Champions League.

I giocatori da seguire

In questa sfida non mancherà la qualità in campo: i giocatori da tenere d'occhio, infatti, sono molti, ma uno tra i più importanti per la squadra di Baroni è certamente Boulaye Dia, che, come riportato da Onefootball, con le nove reti segnate è riuscito a far ottenere ai biancocelesti ben 11 punti.

La squadra di Igor Tudor, invece, fa molto affidamento su Khéphren Thuram, il quale ha segnato 4 reti e realizzato 5 assist in questo campionato.