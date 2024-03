Martusciello, lo staff è pronto a dire addio: la situazione

In mattinata, la società ha diramato un comunicato ufficiale confermando che Giovanni Martusciello, vice allenatore che ha lavorato al fianco di Sarri per le ultime due stagioni e mezzo, assumerà la guida tecnica della prima squadra. Nel comunicato, la società ha anche ringraziato l’ex tecnico toscano per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune.

Sabato alle 20:45 si torna in campo, al Benito Stirpe si terrà Frosinone-Lazio, incontro valido per la 29ª giornata di Serie A Tim. Martusciello, insieme al suo staff, occuperà la panchina per l'occasione, ma la loro esperienza a Formello è pronta a terminare.

Dopo la partita, è probabile che gli altri membri dello staff tecnico di Sarri seguano le sue orme e lascino la squadra. Martusciello rimarrà quindi come unico rappresentante dell'organigramma tecnico precedente, mentre la composizione del suo nuovo team di lavoro dovrà ancora essere definita.