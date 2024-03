Dimissioni Sarri, i biancocelesti salutano e ringraziano il tecnico - FOTO

Ieri le dimissioni di Maurizio Sarri, da questa mattina è ufficiale che sulla panchina della Lazio resterà il suo vice, Giovanni Martusciello. In queste ore alcuni dei tifosi biancocelesti, attraverso i social, hanno salutato e ringraziato il ‘comandante’ per quanto fatto in questi anni.

Il primo a postare è stato Danilo Cataldi: “In oltre due anni e mezzo sotto la tua guida ho vissuto emozioni indimenticabili. Grazie ai tuoi consigli, ai tuoi insegnamenti e alla tua idea di calcio abbiamo raggiunto picchi inimmaginabili. È stato un onore e un piacere lavorare con te. Dispiaciuto per come è finita! Grazie, grazie davvero, Mister!”.

A seguire anche Patric ha avuto un pensiero per l'allenatore toscano: "Mister, per iniziare desidero ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato in questi mesi da allenatore. Nella carriera di un calciatore ci sono tanti tecnici, ma pochi di questi ti forgiano facendoti diventare il giocatore che sei. Mi hai insegnato cosa significa competere veramente, la visione del gruppo al di sopra del singolo e soprattutto mi hai aiutato a risolvere tante situazioni. Per me sei uno di quelli che ti mostrano la strada e ti migliorano, grazie. Per continuare, personalmente, ed è la cosa più importante per me, mi hai fatto vedere cosa significa avere valori nella vita e nello sport, con le parole ma soprattutto con i fatti. A volte le strade si separano, per qualsiasi motivo, ma sono sicuro che prima o poi ci vedremo di nuovo. Sempre grato per tutto, Patric".

Luis Alberto e Hysaj hanno dedicato al mister una storia Instagram. “Grazie per questi anni importanti e con tante soddisfazioni, ti auguro il meglio per il tuo futuro”, le parole dello spagnolo. “Grazie di tutto comandate”, ha invece scritto il difensore.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - A distanza di qualche minuti si è unito ai compagni anche il capitano Ciro Immobile: “Abbiamo gioito , lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista . Grazie mister”.

“È stato un onore e un piacere essere allenato da te. Abbiamo fatto un percorso importante nel quale mi hai insegnato tantissimo, hai sempre dimostrato di essere una persona onesta sia fuori che dentro al campo. Avrei voluto e sicuramente avresti meritato una fine diversa, ti auguro il meglio per il tuo futuro. Grazie mister”, il messaggio di Mattia Zaccagni.

Luca Pellegrini e Christos Mandas hanno affidato i loro pensieri a due storie IG. “Mister, ti volevo ringraziare per questi mesi, nei tuoi modi a volte molto diretti e a volte enigmatici ho ritrovato dei valori che non vedevo da tempo. Spero di rivederti presto”, le parole del difensore. Il portieri ha invece scritto: “Abbiamo trascorso pochi mesi insieme ma sono grato di aver potuto lavorare con un allenatore di calcio e in breve tempo imparare così tante cose. La ringrazio per aver realizzato il mio sogno, non lo dimenticherò mai! Grazie mille”.