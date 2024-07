Lutto in casa Lazio, il fratello di Juan Bernabé è scomparso: il cordoglio del club

La Lazio è in lutto per la morte di Josè Maria, fratello di Juan Bernabé, il falconiere del club, deceduto oggi. Per questo motivo, la società ha espresso le proprie condoglianze attraverso un annuncio pubblicato sui suoi canali ufficiali.

Questo il messaggio:

"La S.S. Lazio esprime le proprie condoglianze al falconiere Juan Bernabé per la scomparsa dell'amato fratello Josè Maria, anch'egli già falconiere di Olympia, e si unisce al dolore della famiglia", si legge nella nota.