Bologna-Lazio a rischio rinvio per maltempo: la situazione

La sfida di domenica con il Bologna concluderà il ciclo di partite ravvicinate della Lazio: la sosta arriva nel momento giusto per Baroni che dovrà recuperare energie e calciatori non al meglio della condizione.

Il finale di stagione della Lazio

Il finale di stagione della Lazio si prospetta rovente: con l’accesso ai quarti di finale di Europa League il calendario dei biancocelesti si infittisce, la posta in palio è sempre più alta. In campionato i ragazzi di Baroni sono immischiati alla lotta per un posto in Champions, in quest’ottica la gara di domenica sarà sicuramente importante. Nelle ultime ore però, Bologna-Lazio sembrerebbe a rischio rinvio.

Bologna-Lazio a rischio rinvio, la situazione

In Emilia Romagna a causa del maltempo è scattata l’allerta rossa, precisamente in provincia di Bologna, Ravenna e Ferrara. La sfida tra le due squadre è a rischio rinvio, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.