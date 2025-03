In arrivo sconti del 40% sui prodotti della Lazio: tutte le info

Sconti per i prodotti ufficiali della Lazio: tutti i dettagli

L’umore dei tifosi biancocelesti dopo l’accesso ai quarti di finale di Europa League è sicuramente positivo, il prossimo avversario nella competizione europea sarà il Bodo Glimt. La società ha annunciato una promozione importante per i tifosi: a partire da oggi inizierà la vendita promozionale presso i Lazio Style 1900. Tutta la linea Home, Away, Third e Pre Match Lazio/Mizuno stagione 2024/2025 sarà scontata del 40%. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa

Foto Proietto

L’annuncio della Lazio