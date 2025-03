La gioia di Romagnoli dopo il gol: “Non c’è due senza tre”

La sfida di ieri con il Viktoria Plzen ha dato la dimostrazione di come in Europa non ci sono partite semplici: la Lazio nonostante una prestazione non brillante è riuscita a strappare il pass per i quarti di finale dove affronterà il Bodo Glimt.

La settimana di Romagnoli

Il difensore italiano classe 95’ sta vivendo un grande momento di forma: oltre alle prestazioni in fase difensiva, Romagnoli sta diventando anche un fattore in zona gol. In una settimana, nelle tre sfide con Viktoria Plzen e Udinese ha messo a segno ben tre reti. Il suo posizionamento nei calci d’angolo si sta rivelando decisivo. “Non c’è due senza tre” il messaggio del difensore biancoceleste sul proprio profilo Instagram. Nell’accesso ai quarti di finale c’è sicuramente il suo zampino.

Il post Instagram