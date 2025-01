Baroni al derby con scelte obbligate: le ultime da Formello

Antivigilia del derby della Capitale con mister Baroni che interverrà quest'oggi alle 14.30 in conferenza stampa da Formello per presentare il suo primo derby sulla panchina della Prima Squadra della Capitale. Questa mattina si è tenuto il penultimo allenamento prima della gara e prima della rifinitura di domani che si svolgerà davanti ai tanti tifosi che accorreranno a Formello per incitare il gruppo squadra.

Le condizioni del gruppo

Gli assenti sono i soliti (Lazzari, Patric, Pedro, Noslin e Vecino) e a questo punto strappare una convocazione diventa sempre più insperato con il resto del gruppo squadra che dvrà stringere i denti. Inoltre oggi non si è visto nemmeno Castrovilli, per lui dovrebbe trattarsi di semplice gestione, ma una sua eventuale assenza al derby comporterebbe il non avere centrocampisti in panchina, la rifinitura di domani e perché no anche le parole di oggi di Baroni in conferenza stampa saranno molto indicative.

Scelte obbligate per mister Baroni

Le assenze forzate portano Baroni ad avere pochi dubbi in vista del derby di domenica con Dele-Bashiru sempre più indicato a partire dal 1', così da garantire più sostanza a centrocampo senza rinunicare all'offensività che un 4-2-3-1 ti garantirebbe con Dia. Per gli altri 10 il conto è presto fatto: linea difensiva composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares con Rovella e Guendouzi in mediana, davanti a tutti Castellanos supportato da Isaksen e Zaccagni. C'è ancora la rifinitura di domani ma scherzi del destino a parte questa dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo contro gli storici rivali.