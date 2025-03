Igor Tudor: il trionfo al debutto con la Juventus e i dati alla Lazio

La 30a giornata del campionato di Serie A è cominciata e molte squadre sono già scese in campo per affrontare i propri avversari, come il Bologna che ha trionfato contro il Venezia, il Como che ha pareggiato contro l'Empoli e la Roma che avuto la meglio in casa del Lecce. Tra i club scesi in campo risalta la Juventus, infatti, oggi Igor Tudor ha debuttato come tecnico dei bianconeri ed é riuscito a far conquistare i 3 punti alla squadra.

La stagione della Juventus prima di Tudor

Prima dell'arrivo di Igor Tudor come tecnico dei bianconeri, il club, sotto la guida di Thiago Motta, era riuscito a conquistare la 4a posizione in classifica di Serie A, tuttavia, la vittoria del Bologna contro la Lazio e la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina hanno fatto scendere il club al 5° posto. La squadra aveva iniziato bene la stagione, infatti, era riuscita a totalizzare 13 vittorie, 13 pareggi e soltanto 3 sconfitte, per un totale di 52 punti, tuttavia, l'eliminazione dalla Coppa Italia e le pesanti sconfitte contro l'Atalanta e la Fiorentina hanno portato all'esclusione di Thiago Motta e all'arrivo del nuovo tecnico. I bianconeri, con Tudor al comando, sono riusciti a ridurre la distanza con i rossoblu di solo un punto, tuttavia, la strada da percorrere é ancora lunga e il 6 aprile, la Juventus, dovrà scendere in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Roma.

Nella pagina seguente i numeri di Tudor alla Lazio

Igor Tudor: i numeri nel club biancoceleste

In seguito all'addio dato a Maurizio Sarri, Igor Tudor guidó il club biancoceleste per le ultime 9 partite della stagione 23/24, debuttando nel match Lazio-Juventus, terminato 1-0. Con il mister alla guida, il club biancoceleste, riuscí ad ottenere 18 punti, totalizzando 5 vittorie, una sconfitta nel derby e 3 pareggi, ma non solo, era anche la miglior difesa nel campionato di Serie A, con soltanto 6 reti subite e 13 gol segnati, tuttavia, la Lazio, venne eliminata alle semi-finali di Coppa Italia dai bianconeri. Con il calciomercato estivo, Marco Baroni prese il posto del tecnico croato e divenne il nuovo allenatore della squadra biancoceleste.