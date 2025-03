Lecce-Roma: i calciatori del Lecce senza il cognome dietro le maglie, il motivo

La pausa per la Nations League é terminata e i calciatori sono tornati a vestire la maglia delle proprie squadre, pronti a combattere per portarsi a casa i 3 punti e scalare la classifica di Serie A. Stasera, per la 30a giornata di campionato, il Lecce è sceso in campo per affrontare il club di Ranieri, tuttavia, le maglie indossate dalla squadra di Giampaolo non riportano il cognome dietro e il motivo della scelta riguarda una questione particolare.

Lecce-Roma: il motivo dell'assenza del cognome sulle maglie

Stasera alle ore 20:45 è iniziato l'incontro tra il Lecce e la Roma, match valido per la 30a giornata del campionato di Serie A ,tuttavia, durante l'incontro la rosa guidata da Giampaolo è scesa in campo senza il cognome dietro le maglie. La scelta è legata alla storia della squadra, precisamente alla stagione 1976-1977, infatti, il club salentino sta giocando con una riproduzione della maglia utilizzata circa 48 anni fa, quando la squadra ottenne la promozione in Serie B. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il vicepresidente Corrado Liguori, al termine del riscaldamento, hanno consegnato la storica maglia del club agli ex calciatori Fortunato Loddi e Gaetano Montenegro, i quali stanno assistendo all'incontro tra il Lecce e la Roma.

I prossimi incontri di Serie A

La 30a giornata del campionato di Serie A è cominciata e alcune squadre sono già scese in campo, infatti, la Juventus ha sconfitto il Genoa, mentre il Bologna ha avuto la meglio sul Venezia. Il match tra il Como e l'Empoli è terminato con un pareggio, invece, il primo tempo di Lecce-Roma si è concluso a reti inviolate. Domani 30 marzo ci sarà lo scontro tra Fiorentina e Atalanta, ma non solo, l'Inter affronterà l'Udinese, mentre il Napoli dovrà vedersela con il Milan. Lunedì 31 marzo, invece, scenderà in campo l'Hellas Verona per affrontare il Parma e alle 20: 45 si disputerà Lazio -Torino.