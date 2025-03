Lazio, contro il Torino per sfatare il tabù dell’Olimpico: il dato peggiore dell’era Lotito

Domani ripartirà il campionato anche per la Lazio che scenderà in campo per la partita casalinga contro il Torino, un match difficile che dovrà segnare una ripartenza per il biancocelesti dopo il periodo difficile in campionato dove sono stati pochi, ultimamente, i punti raccolti dalla squadra, complice anche lo sforzo impiegato in Europa League. Occorrerà dare tutto per tutto per ottenere una vittoria domani contro la squadra forte e risalire in classifica, battendo la pretendenti al posto Champions.

Continua il tabù Olimpico

Quella di domani sarà una partita casalinga che dovrà sancire un nuovo inizio per la Lazio verso il rush finale di questa stagione in cui occorrerà dare il massimo. All’Olimpico continua l’andamento “horror“: come evidenzia l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero sono 41 i goal subiti in casa (il Venezia, penultimo, ne ha appena uno in più), appena tre clean sheet (contro Ludogorets, Genoa e Bologna) su 21 match, mai così male nell’era Lotito. In casa, davanti ai propri tifosi, la Lazio non riesce a proteggere la porta ormai da 9 di seguito a cui sono arrivati due soli successi fra coppa (contro Real Sociedad) e Serie A (contro il Monza).

Le parole di Baroni a riguardo

Lo stesso Baroni è consapevole di dover invertire questo trend negativo e domani, in occasione della partita a casalinga contro il Torino, sarà possibile ottenere un nuovo clean sheet: “ Tutta la squadra deve fare una migliore fase difensiva, non solo il reparto arretrato. Ci stiamo lavorando ogni giorno”. L’allenatore sembra molto consapevole dei problemi della squadra ed è pronto a risolverli, occorrerà partire già da domani con i buoni propositi e dimostrare di poter fare bene anche all’Olimpico.