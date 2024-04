Roma, N'Dicka ammonito contro il Lecce: era diffidato, salterà il derby contro la Lazio

Brutta notizia per il reparto difensivo della Roma. Nella sfida terminata da pochi minuti in casa del Lecce, la squadra di Daniele De Rossi è uscita con un punto, con la sfida che è terminata 0-0. Dopo appena undici minuti di gioco, il difensore giallorosso Evan N'Dicka è stato sanzionato dall'arbitro Marcenaro con il cartellino giallo, per un fallo commesso ai danni dell'attaccante del Lecce Krstovic.

Ammonizione pesante per il difensore classe 1999: diffidato, sarà costretto a saltare il prossimo match della Roma in campionato. I giallorossi infatti, nella 31° giornata di Serie A, se la vedranno contro la Lazio, nel Derby della Capitale. Nella stracittadina quindi, N'Dicka non sarà disponibile per l'allenatore giallorosso.

La classifica di Lazio e Roma prima del Derby

I biancocelesti ed i giallorossi sono distanti, dopo 30 giornate di campionato, sei punti, con la Lazio del nuovo tecnico Igor Tudor al settimo posto con 46 punti, mentre la Roma di Daniele De Rossi si trova al quinto posto in classifica con 52 punti. Tra le due c'è l'Atalanta con 50 punti, ma con la sfida in casa della Fiorentina da recuperare.

Come arrivano le due squadre al Derby Roma-Lazio

Lazio e Roma arrivano al Derby di settimana prossima con due risultati diversi: i biancocelesti del nuovo allenatore, Igor Tudor, hanno conquistato i tre punti nel turno numero 30 di campionato, vincendo per 1-0 negli ultimi secondi di partita contro la Juventus. I giallorossi invece, non sono andati oltre il pareggio a reti bianche contro il Lecce, 0-0.